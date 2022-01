Empoli, Viti salterà la prossima partita (Di domenica 9 gennaio 2022) Mattia Viti salterà la prossima sfida di Serie A: l’espulsione costa cara al classe 2002 e all’Empoli Espulsione da record per Mattia Viti. Nel corso del match contro il Sassuolo, il difensore classe 2002, ha preso due gialli in meno di un minuto per una doppia trattenuta su Berardi. Andreazzoli perderà il difensore per la prossima sfida di Serie A, che i toscani giocheranno contro il Venezia al Penzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Mattialasfida di Serie A: l’espulsione costa cara al classe 2002 e all’Espulsione da record per Mattia. Nel corso del match contro il Sassuolo, il difensore classe 2002, ha preso due gialli in meno di un minuto per una doppia trattenuta su Berardi. Andreazzoli perderà il difensore per lasfida di Serie A, che i toscani giocheranno contro il Venezia al Penzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

