"Deve chiarire". Virginia Raggi in incognito, beccata in fila per il tampone: è polemica (Di domenica 9 gennaio 2022) Virginia Raggi in fila in farmacia per fare un tampone. L'ex sindaca di Roma è stata fotografata col cappuccio ben calzato sulla testa, la mascherina a coprire bocca e naso e capelli disordinati attorno al viso. La foto e lo scoop sono stati pubblicati da Repubblica. La grillina, che aveva già contratto l'infezione a novembre 2020, come da lei annunciato con un post su Facebook, non ha mai detto chiaramente se sia vaccinata oppure no. Qualche tempo fa, ospite di In Onda su La7, aveva detto: "Non mi sento di dire se sono favorevole o contraria, credo siano questioni su cui devono decidere i medici. Ognuno, dunque, senta il proprio dottore e faccia ciò che dice lui". Il suo medico curante, nello specifico, come lei stessa ha raccontato, le avrebbe consigliato di non fare il vaccino perché aveva gli anticorpi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022)inin farmacia per fare un. L'ex sindaca di Roma è stata fotografata col cappuccio ben calzato sulla testa, la mascherina a coprire bocca e naso e capelli disordinati attorno al viso. La foto e lo scoop sono stati pubblicati da Repubblica. La grillina, che aveva già contratto l'infezione a novembre 2020, come da lei annunciato con un post su Facebook, non ha mai detto chiaramente se sia vaccinata oppure no. Qualche tempo fa, ospite di In Onda su La7, aveva detto: "Non mi sento di dire se sono favorevole o contraria, credo siano questioni su cui devono decidere i medici. Ognuno, dunque, senta il proprio dottore e faccia ciò che dice lui". Il suo medico curante, nello specifico, come lei stessa ha raccontato, le avrebbe consigliato di non fare il vaccino perché aveva gli anticorpi ...

Advertising

angelomangiante : Tante cose ancora da chiarire sul caso #Djokovic. Intanto, ecco #Nadal: 'Se avesse voluto, avrebbe potuto giocare… - Franco88386632 : @HuffPostItalia Apparte calenda che anche a questo giro non perde l'occasione per stare zitto e fa pessime figure,… - emyp2109 : @HuffPostItalia Ma saranno caxxi suoi!? Ma cose da pazzi! Ma qualcuno chiede a Calenda se ha problemi di cuore o di… - Libero_official : Virginia #Raggi è stata fotografata mentre era in fila per fare il tampone in farmacia. Scoppia la polemica,… - ToniattiMarisa : @Lux_Torre Cosa deve chiarire che si è scopata suo marito ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Deve chiarire 'Cuffaro non attaccò Falcone'. Il video dal titolo 'Cuffaro aggredisce Falcone' è un fake ... meglio chiarire una volta per tutte visto che anche chi scrive è incappato nel medesimo video. E precisare che il video e l'aggressione ai danni di Falcone sono una fake news. Chiunque sbagli deve ...

Tennis, la linea difensiva di Novak Djokovic: cancellazione del visto condizionata da errori giurisdizionali Tuttavia ci sono alcuni aspetti da chiarire: 1 - Il Ministro dell'Interno australiano Karen Andrews ha dichiarato che: ' Una persona non vaccinata deve dimostrare che non ha potuto vaccinarsi per un ...

Virginia Raggi in incognito, beccata in fila per il tampone: "Deve chiarire", è polemica Liberoquotidiano.it Paolo Calissano morto, ora si indaga per omicidio colposo. Cosa deve essere chiarito Paolo Calissano, che aveva 54 anni, è stato rinvenuto senza vita nel suo letto. I carabinieri hanno trovato delle scatole di psicofarmaci che assumeva contro la depressione sparse per la casa. Dai pri ...

... megliouna volta per tutte visto che anche chi scrive è incappato nel medesimo video. E precisare che il video e l'aggressione ai danni di Falcone sono una fake news. Chiunque sbagli...Tuttavia ci sono alcuni aspetti da: 1 - Il Ministro dell'Interno australiano Karen Andrews ha dichiarato che: ' Una persona non vaccinatadimostrare che non ha potuto vaccinarsi per un ...Paolo Calissano, che aveva 54 anni, è stato rinvenuto senza vita nel suo letto. I carabinieri hanno trovato delle scatole di psicofarmaci che assumeva contro la depressione sparse per la casa. Dai pri ...