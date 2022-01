Danilo Petrucci sempre più dentro la Dakar: “Mi sto appassionando!” (Di domenica 9 gennaio 2022) Una Dakar 2022 inaspettata ed emozionante per Danilo Petrucci che, dopo il problema meccanico delle prime tappe, si è ripreso il debito con la sfortuna vincendo una tappa della competizione. Il guaio patito all’inizio, però, non permetterò al pilota di KTM di competere per le prime posizioni. Ma poco importa: l’ex MotoGP è stato stregato da questa gara così affascinante. Le parole di Danilo Petrucci Ecco le parole del corridore della KTM rilasciate al portale motorsport.com: “Ci voleva un giorno riposo anche perché ho fatto un bel volo nella tappa 6 e non ho ancora recuperato. Stavo aprendo la pista sul percorso fatto il giorno prima dalle macchine e camion e al km 3 c’era uno scalino nascosto sotto la sabbia e sono caduto insieme a Ross Branch, che si fatto molto male ad una gamba. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Una2022 inaspettata ed emozionante perche, dopo il problema meccanico delle prime tappe, si è ripreso il debito con la sfortuna vincendo una tappa della competizione. Il guaio patito all’inizio, però, non permetterò al pilota di KTM di competere per le prime posizioni. Ma poco importa: l’ex MotoGP è stato stregato da questa gara così affascinante. Le parole diEcco le parole del corridore della KTM rilasciate al portale motorsport.com: “Ci voleva un giorno riposo anche perché ho fatto un bel volo nella tappa 6 e non ho ancora recuperato. Stavo aprendo la pista sul percorso fatto il giorno prima dalle macchine e camion e al km 3 c’era uno scalino nascosto sotto la sabbia e sono caduto insieme a Ross Branch, che si fatto molto male ad una gamba. ...

Advertising

dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - SkySportMotoGP : ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? - Eurosport_IT : Ma che spettacolo è Danilo Petrucci?! Vittoria sulla sabbia della Dakar, che bravo????????? #Dakar2022 - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le auto al comando Al-Attiyah indietro Danilo Petrucci -… - Profilo3Marco : RT @SkySportMotoGP: Il saluto di Danilo Petrucci ?? L'analisi della prossima tappa ?? E svela l'obiettivo per la Dakar ? #SkyMotori https://t… -