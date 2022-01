Covid:Occhiuto,zona rossa a Platì, arancione altri 10 comuni (Di domenica 9 gennaio 2022) "Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha appena firmato un'ordinanza con la quale dispone la 'zona rossa' nel comune di Platì, in provincia di Reggio, per un periodo di 7 giorni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) "Il presidente della Regione Calabria, Roberto, ha appena firmato un'ordinanza con la quale dispone la '' nel comune di, in provincia di Reggio, per un periodo di 7 giorni, ...

Advertising

citynowit : Nuova ordinanza del Presidente della Regione Calabria - citynowit : 'I vaccini funzionano. La stragrande maggioranza delle persone ospedalizzate e in terapia intensiva non sono vaccin… - News24_it : Bassetti: 'Non riaprirle grave errore'. Acquaroli e Occhiuto: sarebbe stato meglio un rinvio. Figliuolo: 'Sono un l… - fisco24_info : Covid, continua la battaglia sul ritorno a scuola. Toti: 'tenerle chiuse le scuole è poco utile': Bassetti: 'Non ri… - CosenzaChannel : La Conferenza dei sindaci della provincia di Cosenza chiede al Commissario Asp e al Governatore Occhiuto pareri non… -