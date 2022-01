Covid, primi casi di Deltacron a Cipro. In Italia è battaglia sulla scuola (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Covid non si ferma e fa paura in tutta Europa mentre adesso compaiono i primi casi di Deltacron a Cipro. Si tratta di una nuova variante del Coronavirus: un ceppo che combina le varianti Delta e Omicron. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando Leondios Kostrikis, professore di scienze biologiche all’Università di Cipro e capo del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare. Sull’isola del Mediterraneo si sono già individuati almeno 25 casi. Deltacron provoca ricoveri Leondios Kostrikis e il suo team, riporta Bloomberg, hanno effettuato un’analisi statistica che mostra come i casi di Deltacron siano più frequenti tra i pazienti ricoverati in ospedale per Covid rispetto ai pazienti non ... Leggi su velvetmag (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilnon si ferma e fa paura in tutta Europa mentre adesso compaiono idi. Si tratta di una nuova variante del Coronavirus: un ceppo che combina le varianti Delta e Omicron. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando Leondios Kostrikis, professore di scienze biologiche all’Università die capo del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare. Sull’isola del Mediterraneo si sono già individuati almeno 25provoca ricoveri Leondios Kostrikis e il suo team, riporta Bloomberg, hanno effettuato un’analisi statistica che mostra come idisiano più frequenti tra i pazienti ricoverati in ospedale perrispetto ai pazienti non ...

Advertising

AndreaMarcucci : Siamo il primo paese in Europa a stabilire una forma di obbligatorietà vaccinale (per gli over 50), così come siamo… - Agenzia_Ansa : L'Ue prevede di esportare 700 milioni di dosi di vaccini anti-Covid entro i primi sei mesi del 2022. Von der Leyen:… - MediasetTgcom24 : Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez… - alessan47586283 : @lucatelese Tutti sanno che il monoclonale è il farmaco. La barzelletta dei costi non regge. È scomodo perché va da… - Carl00__ : @Roby86341796 Parole d'oro anche perché ai primi sintomi di quello che poi si è rivelato non essere covid (2 moleco… -