C'è posta per te, Alessia non perdona Gennaro. Lui l'ha tradita proprio con lei

Sabato 8 gennaio 2022, è andata in onda la prima puntata di C'è posta per te. Il programma condotto da Maria De Filippi è tornato con una nuova edizione, ricca di storie emozionanti. Ospiti della prima puntata, Paolo Bonolis e Stefano De Martino. E poi la storia di Giovanni che ha tradito Alessia, la disperazione di mamma Armonia che il figlio Damiano non riesce a perdonare e il ricongiungimento tra papà Fernando e la figlia Giada dopo 30 anni.

Alessia: "Giovanni mi fai schifo, avevo perso un figlio e non c'eri" e sull'amante: "Ce l'ha d'oro?"

Alessia e Gennaro hanno accettato l'invito. Quando aprono la busta, ci sono una serie di foto che raccontano la storia d'amore di Alessia e Giovanni. Giovanni, in lacrime, ha preso la parola, chiedendo scusa ed esprimendo ...

