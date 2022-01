Calciomercato Fiorentina: Pradè chiarisce il fronte entrate ed uscite! (Di domenica 9 gennaio 2022) Daniele Pradè ci tiene a chiarire quanto sta circolando in questi giorni in merito ad un possibile arrivo in Viola di Isco: «Questi giorni ci hanno visto protagonisti di tante voci relative a Isco, non sappiamo nemmeno chi siano i suoi agenti…su di lui non c’è nulla». Un modo per ribadire come la Fiorentina adesso sia concentrata esclusivamente sulle uscite. Amrabat Fiorentina Mercato I primi esuberi sulla lista di Pradé sono Sofyan Amrabat e Marco Benassi, ai margini del gruppo allenato da Vincenzo Italiano. Il Corriere dello Sport precisa come le richieste “vere” ci siano soprattutto per il centrocampista marocchino, impegnato in Coppa d’Africa. L’ex Verona gode ancora di un’alta credibilità tecnica. In Italia piace a Cagliari e Torino: la partita di domani potrebbe essere l’occasione utile per parlarne. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Danieleci tiene a chiarire quanto sta circolando in questi giorni in merito ad un possibile arrivo in Viola di Isco: «Questi giorni ci hanno visto protagonisti di tante voci relative a Isco, non sappiamo nemmeno chi siano i suoi agenti…su di lui non c’è nulla». Un modo per ribadire come laadesso sia concentrata esclusivamente sulle uscite. AmrabatMercato I primi esuberi sulla lista di Pradé sono Sofyan Amrabat e Marco Benassi, ai margini del gruppo allenato da Vincenzo Italiano. Il Corriere dello Sport precisa come le richieste “vere” ci siano soprattutto per il centrocampista marocchino, impegnato in Coppa d’Africa. L’ex Verona gode ancora di un’alta credibilità tecnica. In Italia piace a Cagliari e Torino: la partita di domani potrebbe essere l’occasione utile per parlarne. VINCENZO BONIELLO

Advertising

Gazzetta_it : Fiorentina scatenata: dopo Ikoné e Piatek, ora punta su Isco #calciomercato - carlolaudisa : Una nuova tentazione per #Vlahovic : l’@Arsenal pronto a spendere 70 milioni per averlo subito. La #Fiorentina rifl… - Gazzetta_it : Vlahovic, spunta l'Arsenal: offerta di 70 milioni per prenderlo subito #calciomercato - Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Fiorentina, Pradé scatenato: offerta per il giocatore della Serie A #Fiorentina #Vlahovic… - VoceGiallorossa : ??LIVE MERCATO - La @sampdoria pensa a Stryger Larsen. @acffiorentina su Aramu. Il @SpursOfficial chiede Traoré al… -