Cadavere di un giovane in ostello a Trieste. Ipotesi omicidio

(Di domenica 9 gennaio 2022)

lldi unè stato rinvenuto ieri sera in un ostello in un palazzo di via Rittmeyer a Trieste. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri del Comando provinciale per risalire alle ...TRIESTE - Ildi undi 17 anni - un triestino di origini serbe Robert Trajkovich - è stato rinvenuto ieri sera a tarda ora in un ostello in un palazzo di via Rittmeyer a Trieste. Indagini sono in ...TRIESTE - Il cadavere di un giovane è stato rinvenuto ieri sera in un ostello in un palazzo di via Rittmeyer a Trieste. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del ...Giallo a Trieste. Il cadavere di un giovane è stato rinvenuto ieri sera in un ostello in un palazzo di via Rittmeyer. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri del Comando ...