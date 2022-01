Atalanta | Marino | «Giorni difficili | ma la nostra classifica è interessante»

(Di domenica 9 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del dg orobico Umberto, dg dell’, ha parlato a Sky Sport prima della gara con l’Udinese. Le sue parole: «È un momento difficile, non solo per il calcio, ma per tutti. La quarta ondata sta portando dei numeri importanti, dobbiamo essere ligi e rispettare tutte le regole. Sono ore eparticolari, le energie mentali stanno sfuggendo su questo tema, ma dobbiamo rimanere attenti e concentrati. Abbiamo una, dobbiamo sfruttare il momento. L’vuole ripartire? Sì, bisogna essere concentrati su tutte le gare: giocheremo ogni trequesta settimana, domenica ci sarà una partita importante e sentita con l’Inter, non bisogna perdere la concentrazione. Dobbiamo restare sul pezzo». L'articolo proviene ...

