VIDEO | Un bomber azzurro al GENOA | ecco chi è Kelvin YEBOAH!

Il GENOA ha il suo nuovo attaccante: è Kelvin Yeboah, italiano classe 2000 acquistato dallo Sturm Graz per 6,5 milioni di euro.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO bomber Destro, che invenzione! Il gol di tacco è un gioiello Nella gara della 20ª giornata di Serie A, il Genoa di Shevchenko pareggia per 1 - 1 in casa del Sassuolo. In gol Destro, di tacco, e Berardi. Guarda il video della giocata del bomber rossoblù

Piatek: un pistolero per la Fiorentina Commenta per primo Krzystof Piatek è il nuovo attaccante della Fiorentina . Ecco alcune curiosità sul Pistolero, è lui il nuovo bomber della viola.

Ottomila visitatori alla mostra dell'indimenticabile bomber Paolo Rossi ilgazzettino.it Piatek è sbarcato a Firenze: le immagini dell'arrivo del nuovo acquisto viola (VIDEO FI.IT) Come testimoniano le immagini di Fiorentina.it, il polacco è arrivato all’aeroporto di Peretola pochi minuti fa. Ora in programma le visite mediche con la società viola. Krzysztof Piatek è sbarcato a ...

Immobile in gol contro L’Empoli, ecco le immagini- VIDEO Immobile in gol contro l’Empoli, il bomber biancoceleste accorcia le distanze di testa su assist di Milinkovic-Savic ...

