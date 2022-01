VIDEO Erjona Sulejmani | bikini da urlo | forme perfette per la modella

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Erjona

Blasting News Italia

...Alessandro e Gianmaria hanno ridimensionato di molto il loro interesse nei confronti di Sophie e Basciano ha pure sminuito il suo aspetto fisico facendo un paragone con la sua ex fidanzata...Infineha rivelato: "L'ho portato anche a Fuerteventura , meno male che l'ho rispedito indietro". L'indecisione di Alessandro Basciano neldi presentazione che ha preceduto il suo ...Gianmaria Antinolfi e Alessandro "sminuiscono" Sophie Codegoni e spunta il paragone con la ex fidanzata di Basciano, il video.Erjona, ex compagna di Alessandro Basciano, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: 'Con me è durata poco la recita' ...