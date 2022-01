Thiago Motta verso l’esonero, già pronto il sostituto (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, potrebbe avere i giorni contati sulla panchina dei liguri. Causa della scelta sono i risultati non positivi degli aquilotti, determinante la sconfitta casalinga con il Verona. Rolando Maran SpeziaPer sostituirlo la dirigenza è sempre più orientata a scegliere Rolando Maran, il quale dovrebbe prendere il posto dell’italo brasiliano in caso di mancata vittoria nel derby contro il Genoa di domani. A riportarlo è Calciomercato.com VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Il tecnico dello Spezia,, potrebbe avere i giorni contati sulla panchina dei liguri. Causa della scelta sono i risultati non positivi degli aquilotti, determinante la sconfitta casalinga con il Verona. Rolando Maran SpeziaPer sostituirlo la dirigenza è sempre più orientata a scegliere Rolando Maran, il quale dovrebbe prendere il posto dell’italo brasiliano in caso di mancata vittoria nel derby contro il Genoa di domani. A riportarlo è Calciomercato.com VINCENZO BONIELLO

