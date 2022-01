Serie A, assemblea d’urgenza: limite di 5000 spettatori allo stadio (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ una situazione sempre più calda per il campionato di Serie A. “È stata convocata d’urgenza un’assemblea di Lega per valutare le misure da prendere in virtù dei contagi da coronavirus e di quanto avvenuto ieri, con la telefonata del Premier Mario Draghi e l’ipotesi di proseguire il campionato a porte chiuse. L’appuntamento è per oggi esclusivamente in videoconferenza alle ore 13.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15.30 in seconda convocazione”. Si va verso la riduzione della capienza degli stadi a 5.000 spettatori per un periodo che potrebbe durare fino alla prossima sosta per gli impegni delle nazionali. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ una situazione sempre più calda per il campionato diA. “È stata convocataun’di Lega per valutare le misure da prendere in virtù dei contagi da coronavirus e di quanto avvenuto ieri, con la telefonata del Premier Mario Draghi e l’ipotesi di proseguire il campionato a porte chiuse. L’appuntamento è per oggi esclusivamente in videoconferenza alle ore 13.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15.30 in seconda convocazione”. Si va verso la riduzione della capienza degli stadi a 5.000per un periodo che potrebbe durare fino alla prossima sosta per gli impegni delle nazionali. L'articolo CalcioWeb.

