Scuola: nota Mi su come gestire casi positività, 'studenti dimostrino requisiti per presenza' (2) (Di sabato 8 gennaio 2022) (Adnkronos) - La nota approfondisce alcuni aspetti che sono stati oggetto di quesiti dopo l'approvazione del decreto legge. In particolare, nel documento si specifica che, nella Scuola secondaria di I e II grado, quando si registrano due casi di positività in una stessa classe i requisiti per poter frequentare in presenza, durante il regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato alla Scuola di appartenenza. Il decreto prevede, infatti, che, con due casi di positività nella stessa classe, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da meno di 120 giorni, che hanno fatto la dose di richiamo, possono frequentare in presenza, in regime di auto-sorveglianza. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) (Adnkronos) - Laapprofondisce alcuni aspetti che sono stati oggetto di quesiti dopo l'approvazione del decreto legge. In particolare, nel documento si specifica che, nellasecondaria di I e II grado, quando si registrano duediin una stessa classe iper poter frequentare in, durante il regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato alladi appartenenza. Il decreto prevede, infatti, che, con duedinella stessa classe, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da meno di 120 giorni, che hanno fatto la dose di richiamo, possono frequentare in, in regime di auto-sorveglianza. La ...

Advertising

StampToscana : Scuola, nota del Miur per la gestione dei casi di positività - StampToscana - ParliamoDiNews : Scuola: nota Mi su come gestire casi positività, `studenti dimostrino requisiti per presenza` (2) – Libero Quotidia… - TV7Benevento : Scuola: nota Mi su come gestire casi positività, 'studenti dimostrino requisiti per presenza' (2)... - AgenziaOpinione : MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA * COVID – SCUOLA: « GESTIONE CASI POSITIVITÀ, INVIATA LA NOTA OPERATIVA PER… - orizzontescuola : Rientro a scuola: nuova gestione quarantene e vaccinazioni. Ministero invia nota alle scuole, scarica PDF -