Sci alpino oggi, Giganti Adelboden e Kranjska Gora: orari, tv, programma, streaming, startlist (Di sabato 8 gennaio 2022) oggi, sabato 8 gennaio, giornata dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino. Sul pendio sloveno di Kranjska Gora assisteremo alla prova del gigante femminile. Un cambiamento di programma, visto che questa gara si sarebbe dovuta disputare a Maribor, ma le condizioni climatiche legate alla pista non hanno permesso di rispettare quanto previsto. Pertanto per le atlete la sfida sulla Podkoren sarà decisamente interessante. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI Kranjska Gora ALLE 9.30 E 12.30 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI Adelboden ALLE 10.30 E 13.30 Tra le fila azzurre non ci sarà Federica Brignone perché fermata da un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Saranno al via Marta Bassino, Sofia Goggia, Elena Curtoni, ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022), sabato 8 gennaio, giornata dedicata alla Coppa del Mondo di sci. Sul pendio sloveno diassisteremo alla prova del gigante femminile. Un cambiamento di, visto che questa gara si sarebbe dovuta disputare a Maribor, ma le condizioni climatiche legate alla pista non hanno permesso di rispettare quanto previsto. Pertanto per le atlete la sfida sulla Podkoren sarà decisamente interessante. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DIALLE 9.30 E 12.30 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DIALLE 10.30 E 13.30 Tra le fila azzurre non ci sarà Federica Brignone perché fermata da un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Saranno al via Marta Bassino, Sofia Ga, Elena Curtoni, ...

OA_Sport : #SCIALPINO Doppio appuntamento quest'oggi per il Circo Bianco: ad Adelboden e a Kranjska Gora due giganti da seguir… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Marta Bassino per il podio. Sofia Goggia vuole la top10 -… - zazoomblog : Sabato Rai Sport 8 Gennaio 2022 diretta Sci Alpino Volley Pattinaggio Combinata Nordica - #Sabato #Sport #Gennaio… - zazoomblog : Sci alpino gigante femminile Kranjska Gora 2022 domani in tv: programma orari e diretta streaming - #alpino… - zazoomblog : Sci alpino gigante maschile Adelboden 2022 domani in tv: programma orari e diretta streaming - #alpino #gigante… -