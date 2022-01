(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Aè stata sospesa l’in presenza di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati; stop agli evential 22. Il provvedimento porta la firma del, Gaetano Minieri, e va ad integrare l’ordinanza regionale del presidente Vincenzo De Luca “allargando” la sospensione dellein presenza anche alle scuole superiori ed a tutti i plessi di ogni ordine e grado, anche privati. Stop anche agli eventi aperti al pubblico che prevedano possibili assembramenti. Il provvedimento appena varato sarà in vigoreal 22. “Purtroppo la curva dei contagi ci impone rigore e responsabilità – spiega Minieri – un trend che riguarda non solo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Nola, il #Sindaco sospende tutte le attività scolastiche fino al 22 gennaio ** - mariaciernoo : il sindaco di nola ha fatto un casino per ste scuole,ora non si fa vivo..proprio da prendere a botte - Scisciano : Emergenza Covid, forte intervento del sindaco di Somma Vesuviana al vertice dei sindaci dell’#AreaNolana [Video]: N… -

Ultime Notizie dalla rete : Nola sindaco

ROMA on line

I comuni interessati sono, in Irpinia, Bisaccia, Casalbore, Grottaminarda, Lauro, Pago Valle Lauro, Marzano di, Montemiletto e Domicella. A questo elenco si aggiunge anche ildi Sapri, ...Per le prenotazioni aci si può rivolgere all'indirizzo mail centrovaccinaleponola@... fa sapere ildella città vesuviana Giovanni Palomba che in una nota comunica "alla cittadinanza che ...Otto sindaci della provincia di Avellino e uno del Salernitano decidono di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado a partire da lunedì 10 gennaio. Provvedimenti che vanno a completare l’ordinan ...In attesa dell'ordinanza della Regione Campania - già annunciata da Vincenzo De Luca - sul rinvio del rientro in classe, soprattutto per medie ed elementari, alcuni sindaci della provincia di Napoli h ...