Napoli: Zielinski positivo al Covid 19, ancora problemi di formazione

Piotr Zielinski è positivo al Covid 19, il calciatore non potrà giocare la sfida con la Sampdoria di domenica 9 gennaio 2022. ancora problemi di formazione per Luciano Spalletti che contro la Sampdoria non potrà schierare Piotr Zielinski, il calciatore è risultato positivo all'ultimo giro di tamponi effettuati nel gruppo partenopeo. Gli azzurri devono già fare a meno di tanti calciatori tra cui Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas, solo per citarne alcuni.

Zielinski positivo al Covid 19: il comunicato del Napoli

"In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski."

