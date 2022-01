Jenin, spina nel fianco di Israele e Anp (Di domenica 9 gennaio 2022) Venerdì e sabato sono i giorni della settimana preferiti dai commercianti e venditori ambulanti di Jenin. In città arrivano i palestinesi di Haifa e del nord della Galilea che, approfittando dei prezzi più bassi rispetto a quelli in Israele, comprano di tutto, dalla frutta e verdura all’abbigliamento. Persino il campo profughi, distrutto a metà dall’esercito israeliano nel 2002 e ricostruito, si anima come non mai in questi due giorni in cui, tra le altre cose, si ricostituisce l’identità nazionale comune … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 gennaio 2022) Venerdì e sabato sono i giorni della settimana preferiti dai commercianti e venditori ambulanti di. In città arrivano i palestinesi di Haifa e del nord della Galilea che, approfittando dei prezzi più bassi rispetto a quelli in, comprano di tutto, dalla frutta e verdura all’abbigliamento. Persino il campo profughi, distrutto a metà dall’esercito israeliano nel 2002 e ricostruito, si anima come non mai in questi due giorni in cui, tra le altre cose, si ricostituisce l’identità nazionale comune … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Clem62172897 : RT @michelegiorgio2: DOMANI SU @ilmanifesto Jenin, spina nel fianco di Israele e Anp Alta la tensione nella città simbolo per i palestine… - ManginiE : RT @michelegiorgio2: DOMANI SU @ilmanifesto Jenin, spina nel fianco di Israele e Anp Alta la tensione nella città simbolo per i palestine… - RafTris : RT @michelegiorgio2: DOMANI SU @ilmanifesto Jenin, spina nel fianco di Israele e Anp Alta la tensione nella città simbolo per i palestine… - fuserjorge : RT @michelegiorgio2: DOMANI SU @ilmanifesto Jenin, spina nel fianco di Israele e Anp Alta la tensione nella città simbolo per i palestine… - monsieur_dapoz : RT @michelegiorgio2: DOMANI SU @ilmanifesto Jenin, spina nel fianco di Israele e Anp Alta la tensione nella città simbolo per i palestine… -

Ultime Notizie dalla rete : Jenin spina Jenin, spina nel fianco di Israele e Anp | il manifesto Il Manifesto