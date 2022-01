Inter, in Inghilterra ne sono certi: l’attaccante è stato offerto all’Everton! (Di sabato 8 gennaio 2022) Alexis Sanchez potrebbe lasciare l’Inter la prossima estate. Il suo contratto è in scadenza giugno 2023 e secondo il quotidiano inglese The Sun sarebbe stato proposto all’Everton. Per approdare alla corte di Benitez il cileno dovrebbe rescindere il suo contratto con i nerazzurri. Il suo stipendio di 7 milioni l’anno pesa molto nelle casse del club, per questo Zhang lo lascerebbe partire senza troppi problemi. Alexis Sanchez Sanchez nell’era Conte non è mai riuscito ad incidere ma in questa stagione sta prendendo sempre più continuità nella rosa di Inzaghi. Il suo ruolo è comunque quello di riserva di lusso ed è una posizione che sta stretta a el Nino Maravilla, da sempre abituato a tutt’altro, per questo anche lui sarebbe pronto a lasciare Milano in estate. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Alexis Sanchez potrebbe lasciare l’la prossima estate. Il suo contratto è in scadenza giugno 2023 e secondo il quotidiano inglese The Sun sarebbeproposto all’Everton. Per approdare alla corte di Benitez il cileno dovrebbe rescindere il suo contratto con i nerazzurri. Il suo stipendio di 7 milioni l’anno pesa molto nelle casse del club, per questo Zhang lo lascerebbe partire senza troppi problemi. Alexis Sanchez Sanchez nell’era Conte non è mai riuscito ad incidere ma in questa stagione sta prendendo sempre più continuità nella rosa di Inzaghi. Il suo ruolo è comunque quello di riserva di lusso ed è una posizione che sta stretta a el Nino Maravilla, da sempre abituato a tutt’altro, per questo anche lui sarebbe pronto a lasciare Milano in estate. Simone Borghi

