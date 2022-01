Il figlio dell’amatissima cantante è venuto a mancare a soli 17 anni

Leggi su howtodofor

(Di sabato 8 gennaio 2022) Sinead O’Connor ha comunicato al mondo la notizia della morte di suo17enne Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor: "Il mio bellissimo, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego" ha scritto su twitter. Il ragazzo, misteriosamente scomparso nel nulla due giorni fa da Tallaght, città situata nella parte orientale dell’Irlanda, potrebbe essersi suicidato, stando alle parole della madre. Shane O'Connor era scomparso lo scorso 6 gennaio Sinead O'Connor aveva lanciato un appello sempre su Twitter per ritrovare ilShane scomparso nei giorni scorsi: "Questo è un messaggio per mio, Shane. Shane, non ...