I tre uomini che uccisero Ahmaud Arbery a Brunswick nel 2020 sono stati condannati all'ergastolo (Di domenica 9 gennaio 2022) William Bryan, Gregory McMichael e il figlio Travis sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Ahmaud Arbery, il ragazzo afroamericano di 25 anni ucciso mentre faceva jogging nel febbraio del 2020 a Brunswick, negli stati Uniti. I tre erano stati

