F1, Helmut Marko ammette: "La potenza del motore 2022 è inferiore a quella del 2021"

Sarà la stagione della rivoluzione tecnica in F1 quella che sta per arrivare. Nuove macchine e regole da rispettare. In questo contesto di tante novità, la Red Bull dovrà affrontare una vera sfida, ovvero la progettazione e lo sviluppo del motore in proprio. Visto il ritiro a fine 2021 della Honda, la scuderia di Milton Keynes dovrà fare un po' tutto in casa anche se il costruttore giapponese in qualche modo continuerà a collaborare al fianco del team anglo-austriaco. Tuttavia, le prestazioni potrebbero non essere le stesse. Destano riflessione, in questo senso, le considerazioni del consulente di Red Bull, Helmut Marko, che ha infatti ammesso in un'intervista concessa ad Auto Motor und Sport che il propulsore 2022 al momento è meno potente di quello del 2021.

