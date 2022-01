Draghi sta per parlare agli Italiani: le anticipazioni (Di sabato 8 gennaio 2022) Lunedì 10 gennaio il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa per presentare il nuovo decreto del governo, emanato lo scorso 5 gennaio ed entrato in vigore oggi. Si tratta del provvedimento con cui è stato introdotto l'obbligo vaccinale: la conferenza stampa servirà per illustrare il nuovo pacchetto di misure messo in campo per contrastare la quarta ondata, caratterizzata dalla variante Omicron, che sta causando oltre 100 mila contagi al giorno. Il 10 gennaio, inoltre, è il giorno in cui entreranno in vigore le nuove regole sul Super Green Pass, stabilite invece nel decreto approvato appena prima di Natale. Ed è il giorno di riapertura delle scuole dopo la pausa per le vacanze natalizie. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, in un primo momento la conferenza stampa per spiegare le novità dell'ultimo decreto avrebbe dovuto ... Leggi su howtodofor (Di sabato 8 gennaio 2022) Lunedì 10 gennaio il presidente del Consiglio, Mario, terrà una conferenza stampa per presentare il nuovo decreto del governo, emanato lo scorso 5 gennaio ed entrato in vigore oggi. Si tratta del provvedimento con cui è stato introdotto l'obbligo vaccinale: la conferenza stampa servirà per illustrare il nuovo pacchetto di misure messo in campo per contrastare la quarta ondata, caratterizzata dalla variante Omicron, che sta causando oltre 100 mila contagi al giorno. Il 10 gennaio, inoltre, è il giorno in cui entreranno in vigore le nuove regole sul Super Green Pass, stabilite invece nel decreto approvato appena prima di Natale. Ed è il giorno di riapertura delle scuole dopo la pausa per le vacanze natalizie. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, in un primo momento la conferenza stampa per spiegare le novità dell'ultimo decreto avrebbe dovuto ...

