Don’t look up ci avverte: a nessuno interessa salvare il pianeta. Ma è davvero così? (Di sabato 8 gennaio 2022) Vorrei partecipare anch’io al dibattito acceso dal film in programmazione su Netflix, Don’t look Up. Per chi non conoscesse la trama, si tratta della storia della scoperta di una cometa/meteorite (killer di pianeti) in minaccioso viaggio verso la terra. L’impatto, previsto entro sei mesi, ne determinerà l’estinzione. E’ chiara l’analogia con l’inquinamento, il riscaldamento globale e il disastro imminente. Il messaggio del film è molto chiaro: “A nessuno interessa salvare il pianeta Terra”. E’ davvero così? La cosa mi ha così scosso che ho voluto fare una mia personale indagine statistica. Come primo campione ho chiesto a cento spettatori del film: “Dopo aver seguito questa storia qual è il pensiero o la preoccupazione che vi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Vorrei partecipare anch’io al dibattito acceso dal film in programmazione su Netflix,Up. Per chi non conoscesse la trama, si tratta della storia della scoperta di una cometa/meteorite (killer di pianeti) in minaccioso viaggio verso la terra. L’impatto, previsto entro sei mesi, ne determinerà l’estinzione. E’ chiara l’analogia con l’inquinamento, il riscaldamento globale e il disastro imminente. Il messaggio del film è molto chiaro: “AilTerra”. E’? La cosa mi hascosso che ho voluto fare una mia personale indagine statistica. Come primo campione ho chiesto a cento spettatori del film: “Dopo aver seguito questa storia qual è il pensiero o la preoccupazione che vi ha ...

