De Laurentiis in Assemblea Serie A | «Bisogna fermarsi» La sua è stata l’unica voce fuori dal coro

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 gennaio 2022) L’diA di ieri ha detto no alla proposta di Draghi di fermare il campionato e anche a quella di chiudere le porte degli stadi. Tutti compatti, i club, tranne uno: il presidente del Napoli, Aurelio De. L’unico ad aver dichiarato di essere disposto asubito. Lo scrive Il Messaggero. “Il governo chiede di, propone il blocco del campionato o le porte chiuse (che causerebbero un default tragico, molte società sono in enorme difficoltà economica), ma la Lega diA reagisce e tira dritto. Unicadal, come capita spesso, èquella di Aurelio De, presidente del Napoli. Lui si fermerebbe subito (c’è chi nutre dubbi voglia recuperare ...