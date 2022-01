Covid in Lombardia, scuole aperte dal 10 gennaio (chiuse ad Albairate, Cisliano e Cassinetta) (Di sabato 8 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color scuole aperte in Lombardia da lunedì 10 gennaio. In queste ore tanti genitori si stanno chiedendo se dalla prossima settimana riprenderanno le lezioni dopo la pausa natalizia. Al momento è confermata la ripresa delle attività in tutta la regione. Solo nei comuni di Cisliano, Albairate e Cassinetta di Lugagnano (Milano), si riprenderà con la didattica a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 8 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorinda lunedì 10. In queste ore tanti genitori si stanno chiedendo se dalla prossima settimana riprenderanno le lezioni dopo la pausa natalizia. Al momento è confermata la ripresa delle attività in tutta la regione. Solo nei comuni didi Lugagnano (Milano), si riprenderà con la didattica a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

