Cos’è la Sindrome di Marfan, malattia di cui soffre la figlia di Luca Ward? (Di sabato 8 gennaio 2022) A cuore aperto, il doppiatore ed attore Luca Ward ha raccontato a ‘Oggi è un altro giorno’ la malattia della figlia Luna, avuta con la moglie Giada Desideri (si tratta della figlia minore della coppia, che in precedenza aveva avuto un maschio, Lupo – oggi 16enne). LEGGI ANCHE => Chi è Luca Ward? Età, carriera e vita privata dell’attore e doppiatore Non è la prima volta che Ward parla dei problemi di salute della figlia (che oggi ha 12 anni) e già lo scorso marzo ne aveva parlato durante una puntata di ‘Verissimo’ e aveva raccontato: “Per me è stata una mazzata. Ti senti responsabile quando un figlio purtroppo nasce con una patologia importante… È un gene che si modifica nel momento del concepimento. Non riuscivo a metabolizzare ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 8 gennaio 2022) A cuore aperto, il doppiatore ed attoreha raccontato a ‘Oggi è un altro giorno’ ladellaLuna, avuta con la moglie Giada Desideri (si tratta dellaminore della coppia, che in precedenza aveva avuto un maschio, Lupo – oggi 16enne). LEGGI ANCHE => Chi è? Età, carriera e vita privata dell’attore e doppiatore Non è la prima volta cheparla dei problemi di salute della(che oggi ha 12 anni) e già lo scorso marzo ne aveva parlato durante una puntata di ‘Verissimo’ e aveva raccontato: “Per me è stata una mazzata. Ti senti responsabile quando un figlio purtroppo nasce con una patologia importante… È un gene che si modifica nel momento del concepimento. Non riuscivo a metabolizzare ...

