Coronavirus | ospedali sempre più intasati Iss | per non vaccinati +25 | 6% ricoveri in terapia intensiva

(Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo il netto incremento dei tassi di occupazione dei posti letto neglinegli ultimi giorni, a causa del dilagare dei contagi Covid, anche oggi aumentano ie le terapie intensive. Dunque, preoccupadi più la situazione degliin Italia. L'Istituto superiore di sanità, intanto, rileva che la variante Delta questa settimana è ancora la variante predominante di Sars-CoV-2 in Italia, "ma la diffusione della variante Omicron è in rapido aumento". Secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute, oggi si registrano 197.552 casi (ieri erano stati 108.304) e 184 morti (in calo rispetto a ieri, quando erano stati 223). Sono 1.220.266 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 492.172). E il tasso di positività è ...

Tutti i numeri Sono 1.220.266 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ...d'urgenza non differibili provenienti dal Pronto Soccorso o per trasferimento da altri. ...L'occupazione degliperò tiene e i reparti non sono sotto pressione ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ). Vittime, tamponi e guariti approfondimento, la ...CREMONA - La Lombardia è la regione con il maggior numero di nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 48.808 i casi rilevati a fronte di 236.276 tamponi effettuati, per un tasso di posit ...A poche ore dal ritorno ufficiale nelle scuole dopo le festività regna il caos. I sindaci ribadiscono che è necessario posticipare e firmano o annunciano ordinanze per il rinvio. Intanto le famiglie s ...