Calcio:Lazio; Sarri,con Inter voglio gara di grande coraggio (Di sabato 8 gennaio 2022) "Domani sarà una partita difficile. Dalla mia squadra vorrei vedere una partita di grande coraggio senza retropensieri". Lo dice il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia della trasferta a ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) "Domani sarà una partita difficile. Dalla mia squadra vorrei vedere una partita disenza retropensieri". Lo dice il tecnico dellaMaurizioalla vigilia della trasferta a ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO ???? “Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si fe… - CorSport : #Lazio, in Spagna sicuri: '#Betis in pole per #LuizFelipe' - sportface2016 : #LazioEmpoli, #Sarri: 'Ci dicano se il #Covid è pericoloso o se è una semplice influenza' - glooit : Calcio:Lazio; Sarri,con Inter voglio gara di grande coraggio leggi su Gloo - solopallone : Calcio:Lazio; Sarri,con Inter voglio gara di grande coraggio -