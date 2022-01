Calcio: Asl Salerno, avevamo già modificato provvedimento (Di sabato 8 gennaio 2022) "Abbiamo preso atto del decreto del Tar. Non ci hanno dato nemmeno il tempo di presentare le nostre memorie difensive. Va detto, tra l'altro, che nella giornata di ieri avevamo già emanato un ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) "Abbiamo preso atto del decreto del Tar. Non ci hanno dato nemmeno il tempo di presentare le nostre memorie difensive. Va detto, tra l'altro, che nella giornata di ierigià emanato un ...

Advertising

MCriscitiello : @SerieA - Asl 3-1. Finale. Over/gol. Draghi pensasse alle scuole che partono lunedì in Non sicurezza, ai contatti s… - pisto_gol : L’azienda Calcio è una azienda in crisi, e i suoi dirigenti dovrebbero lavorare giorno e notte,prevenire e decidere… - capuanogio : Il #Tar sta ribaltando i provvedimenti delle #ASL mentre il Governo spinge per chiudere gli stadi. Spettacolo di ba… - 5maygodoancora : RT @capuanogio: Il #Tar sta ribaltando i provvedimenti delle #ASL mentre il Governo spinge per chiudere gli stadi. Spettacolo di basso live… - Daniele84180289 : RT @MCriscitiello: @SerieA - Asl 3-1. Finale. Over/gol. Draghi pensasse alle scuole che partono lunedì in Non sicurezza, ai contatti sui me… -