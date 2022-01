Atalanta | riscontrati 3 positivi all’interno del gruppo squadra IL COMUNICATO

(Di sabato 8 gennaio 2022) In vista della sfida di domani contro l’Udinese, l’non avrà a disposizione 3 giocatori del: causa dità al COVID 19. ILDELL’B.C. comunica che tre tesserati delsono risultatial Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gomez contro Gasperini: “Dice solo bugie. Non dormivo la notte, avevo paura che…” Quali sono le condizioni di Robin Gosens? La situazione dell’esterno nerazzurro Le pagelle dell’2021: ATTACCANTI La formula ...

Advertising

MasterblogBo : BERGAMO (ITALPRESS) – Una disfatta annunciata. Atalanta-Torino, in programma alle 16.30, non si è disputata a causa… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta riscontrati

... è a rischio anche la gara di domani contro l'. 'In seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra - spiega l'Udinese - , sono staticinque ...... sono staticinque nuovi casi di positività al Covid - 19, quattro giocatori e un ... A questo punto è a rischio il match di domenica con l'Come potrebbe accadere per Torino-Fiorentina, anche per Udinese-Atalanta si potrebbe decidere di giocare lunedì sera. Fino a quel momento non ci saranno però allenamenti di gruppo, motivo per cui al m ...Blog Calciomercato.com: Omicron piomba sulla Serie A. Nuova variante, stesso spiacevole ingorgo di qualche tempo fa. Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, ...