Alessandro Tersigni | battuto un nuovo record | conferma sorprendente

Leggi su specialmag

(Di sabato 8 gennaio 2022) Buone notizie per l’attoreche ha raggiunto undopo diversi anni di duro lavoro: i dati lono L’attore(screenshot Twitter)Dopo la fortunatissima esperienza al Grande Fratello, negli annisi è ritagliato un ruolo importante sul piccolo schermo soprattutto come attore. In questi anni è stato un grande protagonista, e continua ad esserlo, della nota soap opera de Il Paradiso delle Signore. Prima ha vestito i panni del pubblicitario poi quello del protagonista, imprenditore e proprietario del noto magazzino. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ho ricevuto la sua telefonata”: Simona Branchetti senza parole, il 2022 inizia con il colpo di ...