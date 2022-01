Alberto Matano fa pace con la ‘rivale’ | un gesto sorprende

(Di sabato 8 gennaio 2022) Si distende il clima traed una sua rivale di ascolti. Uninaspettatoil presentatore de ‘La Vita in Diretta’. Lo stupore del conduttore della Rai (Via Screenshot)Nei giorni scorsi si è consumato uno scontro a distanza traed una delle sue rivali televisive, Simona Branchetti che conduce Pomeriggio Cinque News. Infatti i due giornalisti al momento stanno entrambi narrando gli ultimi risvolti del caso Liliana Resinovich, la donna scomparsa lo scorso 14 dicembre. I due ‘rivali di share’ si sono trovati a contendersi lo stesso ospite, una situazione che ha provocato non poche tensioni. La persona in questione è Sebastiano Visintin, il marito della donna. Ma l’episodio che ha scaturito la tensione tra i due presentatori è ...

95_addicted : RT @Tartaruga9731: Punto più basso toccato questa settimana? La primadonna Alberto Matano che fa l'isterica e sbotta per avere l'esclusiva… - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Alberto Matano ancora contro Pomeriggio 5: 'Nessun chiarimento' - Tartaruga9731 : Punto più basso toccato questa settimana? La primadonna Alberto Matano che fa l'isterica e sbotta per avere l'escl… - PasqualeMarro : #AlbertoMatano torna ad attaccare Pomeriggio 5, parole al veleno - TV_Italiana : Alberto Matano smonta Simona Branchetti: 'Nessun chiarimento o retroscena. L'invita di #Pomeriggio5 è entrata di fa… -

torna a parlare di Simona Branchetti a Tv Talk: 'Non ci sono chiarimenti né retroscena' Nella prima puntata dell'anno di Tv Talk , quella di oggi 8 gennaio, è stato ospite... L'ospite rubato da Pomeriggio 5 a La Vita in Diretta è ancora argomento di dibattito. Per lui insomma non era un "accapigliarsi" con Pomeriggio 5. Poco dopo è arrivata un'altra frecciatina a Canale 5, ...