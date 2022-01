Ultime Notizie Roma del 07-01-2022 ore 13:10 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio salgo ancora l’indice di trasmissibilità RTL incidenza dei casi covid in Italia l’incidenza riferite al 6 gennaio è pari a 1669 casi su 100.000 abitanti ha la doppia rispetto al valore di 783 della scorsa settimana le reti stare invece a 143 dal valore di un e 18 della settimana prima e quanto emerge dal monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute ha l’esame della cabina di regia e stavi anche il tasso di occupazione in terapia intensiva ora al 15,4% contro il 12,9% di 7 giorni fa il tasso di occupazione in aree mediche 21,6 % Gli ospedali sono in difficoltà dice il Sottosegretario alla salute Paolo Tirelli per la prima volta da inizio prendermi a 200.000 contagi in 24 ore l’incidenza dei casi più alta in Toscana 2006più Intensive occupate ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio salgo ancora l’indice di trasmissibilità RTL incidenza dei casi covid in Italia l’incidenza riferite al 6 gennaio è pari a 1669 casi su 100.000 abitanti ha la doppia rispetto al valore di 783 della scorsa settimana le reti stare invece a 143 dal valore di un e 18 della settimana prima e quanto emerge dal monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute ha l’esame della cabina di regia e stavi anche il tasso di occupazione in terapia intensiva ora al 15,4% contro il 12,9% di 7 giorni fa il tasso di occupazione in aree mediche 21,6 % Gli ospedali sono in difficoltà dice il Sottosegretario alla salute Paolo Tirelli per la prima volta da inizio prendermi a 200.000 contagi in 24 ore l’incidenza dei casi più alta in Toscana 2006più Intensive occupate ...

