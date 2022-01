Traffico Roma del 07-01-2022 ore 13:30 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione non molto al Traffico registrato al momento sulla lettiera cittadina permangono rallentamenti di lieve entità sulla Cassia Travel Olgiata la Giustiniana Tomba di Nerone nessuna segnalazione sulla raccordo anulare ne sulle altre autostrade mentre Napolitano cane ci sentiamo ancora un incidente in Viale Palmiro Togliatti all’altezza della Collatina in direzione di via Prenestina altro incidente segnalato in via di Tor de Schiavi all’altezza di via Alatri raccomandiamo le dovute attenzioni confermato lo sciopero del personale di Trenitalia previsto per la giornata di domani e proclamato dalle organizzazioni sindacali Orsaia UGL le agitazioni scatteranno alle 9 per protrarsi sino alle 17 a rischio i collegamenti regionali non saranno interessate gli in siti nell’alta velocità è per quello sciopero si svolge ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione non molto alregistrato al momento sulla lettiera cittadina permangono rallentamenti di lieve entità sulla Cassia Travel Olgiata la Giustiniana Tomba di Nerone nessuna segnalazione sulla raccordo anulare ne sulle altre autostrade mentre Napolitano cane ci sentiamo ancora un incidente in Viale Palmiro Togliatti all’altezza della Collatina in direzione di via Prenestina altro incidente segnalato in via di Tor de Schiavi all’altezza di via Alatri raccomandiamo le dovute attenzioni confermato lo sciopero del personale di Trenitalia previsto per la giornata di domani e proclamato dalle organizzazioni sindacali Orsaia UGL le agitazioni scatteranno alle 9 per protrarsi sino alle 17 a rischio i collegamenti regionali non saranno interessate gli in siti nell’alta velocità è per quello sciopero si svolge ...

