Supplì dorati al telefono con crema di pecorino | una specialità di Giuseppe D’Alessio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Salernitano di origine,ha frequentato la scuola alberghiera iniziando da subito a lavorare all’interno di hotel, compagnie e ristoranti internazionali del gruppo Meridien, collezionando numerose esperienze, prima in Italia e poi in Europa. La cucina diè ispirata alla grande tradizione gastronomica italiana. Le origini campane emergono con forza in ogni proposta, dando ampio risalto alla scelta di ingredienti genuini e naturali, selezionati presso produttori di fiducia e a km zero. Qui vi proponiamo una delle sue gustose ricette: ialcondi. La ricetta:alcondi ...