Sono in forte aumento i casi Covid non associati a catene di contagio (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - "In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (309.903 vs 124.707 della settimana precedente)". Lo rileva la Cabina di regia per il monitoraggio settimanale nei dati resi noti dall'Iss. "È in aumento - si spiega - la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (50% vs 48%) e aumenta anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (34% vs 31%)". Ancora in aumento l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Lo rileva la Cabina di regia per il monitoraggio settimanale nei dati resi noti dall'Iss. "In aumento il tasso di occupazione in terapia intensiva: è al 15,4% (rilevazione giornaliera Ministero ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - "Inil numero di nuovinondi trasmissione (309.903 vs 124.707 della settimana precedente)". Lo rileva la Cabina di regia per il monitoraggio settimanale nei dati resi noti dall'Iss. "È in- si spiega - la percentuale deirilevati attraverso la comparsa dei sintomi (50% vs 48%) e aumenta anche la percentuale didiagnosticati attraverso attività di screening (34% vs 31%)". Ancora inl'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Lo rileva la Cabina di regia per il monitoraggio settimanale nei dati resi noti dall'Iss. "Inil tasso di occupazione in terapia intensiva: è al 15,4% (rilevazione giornaliera Ministero ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - Ruffino_Lorenzo : Nell'ultima settimana circa il 2,3% dei casi era di persone che si sono re-infettate, in forte aumento rispetto all… - marcodimaio : Incredibile che si immagini di fare il voto a distanza per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. L’elez… - dameblonde : @Etruria72 Puoi dirlo forte. Ospedale maggiore di Bergamo 40 infermieri col covid e 9 medici, fra cui rianimatori.… - sulsitodisimone : Sono in forte aumento i casi Covid non associati a catene di contagio -