RORC Transatlantic Race, Soldini e Maserati pronti alla partenza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tutto pronto per Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 per l’8a edizione della RORC Transatlantic Race, la regata che prenderà il via domani, 8 gennaio 2022 alle ore 11.00 UTC/ora locale (12.00 ora italiana), organizzata dal Royal Ocean Racing Club in collaborazione con Yacht Club de France. RORC Transatlantic Race, la partenza di Soldini e Maserati Maserati Multi 70 e le altre 31 imbarcazioni iscritte alla regata partiranno in due flotte leggermente scaglionate (alle 11:00 UTC i multiscafi, alle 11:10 UTC i monoscafi) da Puerto Calero, Lanzarote, e percorreranno 2995 miglia superando le Canarie e navigando attraverso l’oceano Atlantico fino all’isola di Grenada, nei ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tutto pronto per GiovanniMulti 70 per l’8a edizione della, la regata che prenderà il via domani, 8 gennaio 2022 alle ore 11.00 UTC/ora locale (12.00 ora italiana), organizzata dal Royal Ocean Racing Club in collaborazione con Yacht Club de France., ladiMulti 70 e le altre 31 imbarcazioni iscritteregata partiranno in due flotte leggermente scaglionate (alle 11:00 UTC i multiscafi, alle 11:10 UTC i monoscafi) da Puerto Calero, Lanzarote, e percorreranno 2995 miglia superando le Canarie e navigando attraverso l’oceano Atlantico fino all’isola di Grenada, nei ...

Un pò di Luna Rossa a spasso per Viterbo Oltre ad aver partecipato con successo a importanti regate offshore tra cui Sydney - Hobart, Middle Sea Race, Giraglia, Caribbean 600, RORC Transatlantic, Newport - Bermuda, Fastnet, ha vinto 12 ...

