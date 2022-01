RB Lipsia vs Mainz 05 | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’RBtorna dalla pausa invernale della Bundesliga alla ricerca di una seconda metà di stagione molto migliore, iniziando con uno scontro contro il05 alla Red Bull Arena di sabato 8 gennaio. Le due squadre sono separate da un posto e solo due punti in classifica, ma mentre questo è un segno di una campagna di successo per gli ospiti finora, è stata estremamente deludente per i padroni di casa in questa fase. Il calcio di inizio di RBvs05 è previsto alle 15:30 Prepartita RBvs05: a che punto sono le due squadre? RBIl tecnico delDomenico Tedesco ha avuto tutto il tempo per riflettere sulla sconfitta per 2-0 in casa della sua squadra contro l’Arminia Bielefeld, in 10 uomini, l’ultima ...