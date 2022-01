Petrolio: a New York chiude in calo a 78,90 dollari (Di venerdì 7 gennaio 2022) New York, 7 gen. (Adnkronos/Xinhua) - Il Petrolio chiude in calo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per febbraio ha perso 56 cents attestandosi a 78,90 dollari al barile. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) New, 7 gen. (Adnkronos/Xinhua) - Ilina New. Il West Texas Intermediate (Wti) per febbraio ha perso 56 cents attestandosi a 78,90al barile.

