Nel testo di Brutte Compagnie di Fulminacci un viaggio particolare

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Si parla di unmoltoneldidi. Il cantante romani torna in radio oggi, venerdì 7 gennaio 2022, con il nuovo singolo estratto dal suo secondo album di inediti. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2021 con il brano Santa Marinella (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia) e ha successivamente pubblicato il suo secondo album dal titolo Tante Care Cose. Ha raggiunto il pubblico Rai conquistando tutti e in seguito è partito in tour. In estate si è esibito per una serie di appuntamenti in tutta la penisola e adesso è pronto a rilasciare un nuovo brano, particolarmente utile per ingannare l’attesa verso l’avvio del tour nei club. Il suo nuovo singolo si intitola...

elio_vito : Nonostante le regole lo vietino, nel testo della legge sono state introdotte norme ordinamentali, interi decreti le… - borghi_claudio : @Comemigirano @mariaprodi E quando avrei giurato sulla Costituzione? E cosa significa 'che ne pensi dell'articolo 2… - PMI_it : Rinnovo Contratto PA Centrali: aumenti, scatti e lavoro a distanza: Firmato il rinnovo del contratto per il compart… - LettoreAnonimo : RT @_MicroMega_: “La nuvola nera”, romanzo scritto nel 1957 dall’astrofisico Fred Hoyle, ancora oggi è un testo degno di interesse letterar… - LeleBoccardo : @enricoruggeri ho appena finito di ascoltare la tua nuova canzone. Che dirti...la colonna sonora della mia vita, si… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel testo

OptiMagazine

... per l'impennata dai contagi, e per questo servono due settimane di Dad, il cuore del...fino ad inizio febbaraio per spingere le vaccinazioni dei bambini e punta il dito contro le difficoltà...Super green pass per over 50 Ilintroduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno ... attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore,rispetto delle circolari del ...Nel mese di novembre 2021, vi avevamo avvertito: la tendenza era partita dagli Stati Uniti. Ora, all'inizio dell'anno, è arrivata in Italia ...Il grande produttore Michele Canova in arte CanovA ha iniziato un nuovo progetto, lanciato ufficialmente dal singolo “Benedetto l'inferno” ft Gianna Nannini e Rosa Chemical, dopo il brano apripista “S ...