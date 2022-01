Nadal-Ruusuvuori in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Melbourne 2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Rafael Nadal sfiderà Emil Ruusuvuori durante le semifinali dell’Atp 250 di Melbourne 2022. Il torneo denominato ‘Summer Set’ ospiterà dunque il pluricampione Slam sul proprio cemento outdoor; il maiorchino ha raggiunto il penultimo atto del torneo dopo aver sconfitto Ricardas Berankis all’esordio e Tallon Griekspoor tramite il ritiro pre-match di quest’ultimo. Il finlandese, dal canto suo, è riuscito ad avere la meglio su Sebastian Baez, Jordan Thompson e Alex Molcan, regalandosi l’incontro con l’icona iberica. Nadal certamente favorito, ma Ruusuvuori da non sottovalutare sul veloce. TABELLONE PROGRAMMA E TV MONTEPREMI La sfida tra Nadal e Ruusuvuori si svolgerà nel corso la mattinata di sabato 8 gennaio, nel contesto della Rod Laver Arena, come ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Rafaelsfiderà Emildurante le semifinali dell’Atp 250 di. Il torneo denominato ‘Summer Set’ ospiterà dunque il pluricampione Slam sul proprio cemento outdoor; il maiorchino ha raggiunto il penultimo atto del torneo dopo aver sconfitto Ricardas Berankis all’esordio e Tallon Griekspoor tramite il ritiro pre-match di quest’ultimo. Il finlandese, dal canto suo, è riuscito ad avere la meglio su Sebastian Baez, Jordan Thompson e Alex Molcan, regalandosi l’incontro con l’icona iberica.certamente favorito, mada non sottovalutare sul veloce. TABELLONE PROGRAMMA E TV MONTEPREMI La sfida trasi svolgerà nel corso la mattinata di sabato 8 gennaio, nel contesto della Rod Laver Arena, come ...

RicoLeo1023 : Semifinali raggiunte dai quattro semifinalisti di #Melbourne ???? Nadal 167 ???? Dimitrov 40 ???? Ruusuvuori 4 ???? Cressy… - RicoLeo1023 : A Melbourne #Ruusuvuori ???? centra la sua quarta semifinale nel circuito. Contro #Nadal ???? proverà a giocarsi la sua… - RaiSport : ?? #Melbourne: #Nadal in semifinale senza giocare Lo spagnolo ha beneficiato del ritiro di #Griekspoor e sfiderà… - DiegoAmbrosin : Infortunio per Griekspoor che si ritira prima di scendere in campo...#Nadal direttamente in semifinale, domani cont… - BroginiAlessio : Si ritira l'idolo delle masse olandesi (dietro a Van De Zandschulp ovviamente) Tallon Griekspoor. #Nadal in semifi… -