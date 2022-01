Milan rassegnato per Botman: resta il nome di Diallo (Di sabato 8 gennaio 2022) . Prosegue la ricerca del centrale in casa rossonera Secondo Sky il Milan si sarebbe ormai rassegnato di fronte alle richieste del Lille per Sven Botman. I francesi hanno rifiutato un’offerta da 40 milioni del Newcastle. Abdou Diallo sembra essere il nome più caldo in questo momento: il Milan lo acquisterebbe in prestito dal Psg, senza precludersi in partenza l’opzione di un riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) . Prosegue la ricerca del centrale in casa rossonera Secondo Sky ilsi sarebbe ormaidi fronte alle richieste del Lille per Sven. I francesi hanno rifiutato un’offerta da 40 milioni del Newcastle. Abdousembra essere ilpiù caldo in questo momento: illo acquisterebbe in prestito dal Psg, senza precludersi in partenza l’opzione di un riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gb46290720 : RT @MilanNewsit: Di Marzio: 'Milan quasi rassegnato per Botman, i rossoneri pensano a Diallo in prestito con diritto' - Rossonero__1899 : RT @salda__: «Difensore Milan, Milan quasi rassegnato su Botman, oggi il Lille ha rifiutato circa 40 milioni dal Newcastle. Nuove conferme… - pasto_388 : RT @salda__: «Difensore Milan, Milan quasi rassegnato su Botman, oggi il Lille ha rifiutato circa 40 milioni dal Newcastle. Nuove conferme… - sportli26181512 : Di Marzio: 'Milan quasi rassegnato per Botman, i rossoneri pensano a Diallo in prestito con diritto': Gianluca Di M… - YBah96 : RT @salda__: «Difensore Milan, Milan quasi rassegnato su Botman, oggi il Lille ha rifiutato circa 40 milioni dal Newcastle. Nuove conferme… -