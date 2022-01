Mietta a Verissimo: 'Mai stata no - vax, ho avuto solo paura. Mi hanno scritto di tutto' (Di venerdì 7 gennaio 2022) La confessione di . La cantante, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, era finita ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) La confessione di . La cantante, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, era finita ...

Advertising

AgenziaOpinione : CANALE 5 – ” VERISSIMO ” MIETTA: « NON MI SONO VACCINATA PER PAURA, MA NON HO MAI DETTO DI ESSERE UNA NO-VAX » - MontiFrancy82 : @verissimotv : gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 gennaio @SalvioEspo #VincenzoSalemme #NataliaTitova… - SMSNEWSOFFICIAL : @verissimotv : gli ospiti di sabato 8 e domenica 9 gennaio. @SalvioEspo #VincenzoSalemme @NataliaTitova… -