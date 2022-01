La situazione dell’Udinese peggiora | altri 5 positivi | ora in tutto sono 15 12 calciatori

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Lacontagi, in casa Udinese, non accenna a migliorare. Anzi: il club ha comunicato cheemersi. Al momento l’Udinese si trova con 15in, di cui 12e 3 membri dello staff. La squadra è già stata fermata dall’Asl mercoledì ed ha per questo dovuto saltare la trasferta a Firenze. Di seguito il comunicato del club. “Udinese Calcio comunica che, in seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra,stati riscontrati cinque nuovi casi dità al Covid-19 (quattro giocatori ed un membro dello staff). Il Club ha attivato le procedure previste dalle normative e dai protocolli in essere informando le autorità sanitarie competenti. I membri del ...