Juve-Napoli | moviola Gazzetta a senso unico | “Manca solo rigore ai bianconeri”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 7 gennaio 2022)ladidello Sport: non c’èsul contatto Di Lorenzo-De Ligt,un penalty ai. La sfida trantus eè stata caratterizzata anche da alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere, scatenando polemiche per tutte e due le squadre. Laha protestato per unnon concesso per il fallo di mano di Mertens in area di. Ilcontesta un fallo su Demme da parte di Bernardeschi, che ha dato il via all’azione del pareggio. Inoltre gli azzurri si sono lamentati per unnon concesso a Di Lorenzo.ntus-Ecco ...