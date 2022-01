Incidente stradale tra Conversano e Putignano, morta 52enne La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tragico Incidente stradale lungo la Conversano-Putignano: una donna di 52 anni è morta sul colpo dopo essersi schiantata su un muretto a secco. Era alla guida di una vettura e ne ha perso il controllo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. L'articolo Incidente stradale tra Conversano e Putignano, morta 52enne <small class="subtitle">La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tragicolungo la: una donna di 52 anni èsul colpo dopo essersi schiantata su un muretto a secco. Era alla guida di una vettura e ne ha perso il controllo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. L'articolotra La proviene da Noi Notizie..

Conversano piange Annamaria Giancola Annamaria Giancola, conversanese, di 52 anni è la vittima dell’incidente stradale avvenuto poco prima delle 13,00 di oggi sulla strada che collega Conversano a Putignano, dove si è schiantata su […] ...

