Giucas Casella mette in guardia Manuel Bortuzzo | Ecco da chi (Video) (Di venerdì 7 gennaio 2022) Giucas Casella sottovoce in cucina mette in guardia Manuel Bortuzzo da una vip, con la quale i rapporti dentro la casa sono cambiati Sono giorni di tensione nella casa del Grande fratello Vip con i concorrenti che si stanno facendo la guerra dentro la casa più spiata d'Italia. Ormai non si respira più quell'aria di amicizia che si respirava all'inizio. Anche Giucas Casella ha preso una posizione e ne ha parlato con Manuel Bortuzzo, invitandolo a fare attenzione a Manila Nazzaro e a proteggere la sua Lulù. Ma Manuel gli risponde a tono, affermando a Giucas che è già da tempo che lo fa. Tra Manuel e Manila c'era stato un bel rapporto all'inizio ma adesso qualcosa tra i ...

