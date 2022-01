Gianmaria litiga con Soleil per il vino e poi la prende in giro: “La soap è finita!” – VIDEO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lite nella Casa del Grande Fratello Vip tra Soleil e Gianmaria per colpa del vino. I rapporti tra i due ex fidanzati si stanno facendo nuovamente molto tesi in vista della nuova puntata che andrà in onda stasera. Soleil e Gianmaria litigano per colpa del vino: ecco cosa è successo A quanto pare Gianmaria ruberebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lite nella Casa del Grande Fratello Vip traper colpa del. I rapporti tra i due ex fidanzati si stanno facendo nuovamente molto tesi in vista della nuova puntata che andrà in onda stasera.no per colpa del: ecco cosa è successo A quanto pareruberebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

uccia0705 : RT @nonnehouno: Ma da che pulpito questi dicono che se soleil non litiga con gianmaria non si parlerebbe di lei perché tanto la soap è fin… - blogtivvu : Gianmaria litiga con Soleil per il vino e poi la prende in giro: “La soap è finita!” – VIDEO - chiara_sciuto : RT @nonnehouno: Ma da che pulpito questi dicono che se soleil non litiga con gianmaria non si parlerebbe di lei perché tanto la soap è fin… - DioBenedicaMe : RT @nonnehouno: Ma da che pulpito questi dicono che se soleil non litiga con gianmaria non si parlerebbe di lei perché tanto la soap è fin… - tuseicomeme : Gianmaria ha una strategia bene precisa.. quando ha la storiella fake litiga da soleil perché si sente forte , appe… -