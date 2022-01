Draghi l'"ingrato" a cui il Cav non vuole cedere il passo per il Colle (Di venerdì 7 gennaio 2022) Certo, se Draghi gli avesse fatto in questi mesi una telefonata, anche solo di pura cordialità, magari per ringraziarlo del leale sostegno parlamentare o, per dirne un’altra, in occasione dell’ottantacinquesimo compleanno per gli auguri, avrebbe avuto l’effetto quantomeno di togliere un alibi a Silvio Berlusconi. Agevolando una discussione politica più serena sul Quirinale. Invece, nella testarda, e al momento irreversibile, convinzione con cui il Cavaliere sta inchiodando il centrodestra alla sua candidatura, c’è un non banale elemento anche molto, molto personale. L’uomo, si sa, è fatto così, piuttosto incline a considerarsi il creatore di successi anche dei più talentuosi, tendendo a enfatizzare la propria benedizione sugli altrui meriti. E allora, ci risiamo, con l’elenco che dalle parti di Arcore si sono sentiti ripetere con sempre maggiore frequenza, in una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Certo, segli avesse fatto in questi mesi una telefonata, anche solo di pura cordialità, magari per ringraziarlo del leale sostegno parlamentare o, per dirne un’altra, in occasione dell’ottantacinquesimo compleanno per gli auguri, avrebbe avuto l’effetto quantomeno di togliere un alibi a Silvio Berlusconi. Agevolando una discussione politica più serena sul Quirinale. Invece, nella testarda, e al momento irreversibile, convinzione con cui il Cavaliere sta inchiodando il centrodestra alla sua candidatura, c’è un non banale elemento anche molto, molto personale. L’uomo, si sa, è fatto così, piuttosto incline a considerarsi il creatore di successi anche dei più talentuosi, tendendo a enfatizzare la propria benedizione sugli altrui meriti. E allora, ci risiamo, con l’elenco che dalle parti di Arcore si sono sentiti ripetere con sempre maggiore frequenza, in una ...

